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СЕРВИРОВОЧНАЯ ДОСКА
Мастер-класс "Сервировочная доска для сыра" — это 3 часа артхаусного фрезерования. А в результате — уникальная доска для сыра из благородного дерева!
2400
Записаться
СЕРВИРОВОЧНАЯ ДОСКА
Мастер-класс "Сервировочная доска для сыра" — это 3 часа артхаусного фрезерования. А в результате — уникальная доска для сыра из благородного дерева!
2400
"Сервировочная доска для сыра" — это мастер-класс, на котором вы научитесь изготавливать из разных пород дерева уникальную сырную тарелку!
Инструменты
Лобзик
Сверлильный станок
Ручной фрезер
Dremel
Шлифмашина вибрационная
Материалы
Дуб
Ясень
Бук
Что вас ждёт на курсе
Группа — до 4 человек

Работа в присутствии мастера по разработанной методике курса

Результат прохождения курса — сервировочная доска для сыра и получение знаний в столярном деле
Длительность
1 день 3 часа
Как забронировать место?
Смело звоните нашему администратору
+7 925 258 81 20
Также вы можете заказать подарочный сертификат, который порадует любого творческого человека.
Рады будем видеть вас в гостях
у DIY Академии Bosch!
Сначала вы выберите дерево, с которым вам больше всего захочется поработать. Это может быть дуб, бук или ясень. Затем вы придадите деревянному отрезку нестандартную форму.

После этого фрезером сделаете небольшое углубление хаотичной формы. В завершении изделие нужно будет отшлифовать, и
в конечном итоге, вы получите доску для сыра, которую сделали сами!
Такой сервировочной доской вы точно удивите гостей на домашнем ужине или можете подарить сырную тарелку близкому человеку.
"Сервировочная доска для сыра" — это мастер-класс, на котором вы научитесь изготавливать из разных пород дерева уникальную сырную тарелку!
Инструменты
Лобзик
Сверлильный станок
Ручной фрезер
Dremel
Шлифмашина вибрационная
Материалы
Дуб
Ясень
Бук
Что вас ждёт на курсе
Группа — до 4 человек

Работа в присутствии мастера по разработанной методике курса

Результат прохождения курса — сервировочная доская для сыра и получение знаний в столярном деле
Длительность
1 день 3 часа
Как забронировать место?
Смело звоните нашему администратору
+7 925 258 81 20
Также вы можете заказать подарочный сертификат, который порадует любого творческого человека.
Рады будем видеть вас в гостях
у DIY Академии Bosch!
Сначала вы выберите дерево,
с которым вам больше всего захочется поработать. Это может быть дуб, бук или ясень. Затем вы придадите деревянному отрезку
нестандартную форму.

После этого фрезером сделаете небольшое углубление хаотичной формы. В завершении изделие нужно будет отшлифовать, и
в конечном итоге, вы получите доску для сыра, которую сделали сами!
Такой сервировочной доской вы точно удивите гостей на домашнем ужине или можете подарить сырную тарелку близкому человеку.
Записаться