"Сервировочная доска для сыра" — это мастер-класс, на котором вы научитесь изготавливать из разных пород дерева уникальную сырную тарелку!

Инструменты

Лобзик

Сверлильный станок

Ручной фрезер

Dremel

Шлифмашина вибрационная



Материалы

Дуб

Ясень

Бук

Что вас ждёт на курсе

Группа — до 4 человек



Работа в присутствии мастера по разработанной методике курса



Результат прохождения курса — сервировочная доска для сыра и получение знаний в столярном деле



Длительность



1 день 3 часа

Как забронировать место?



Смело звоните нашему администратору

+7 925 258 81 20

Также вы можете заказать подарочный сертификат, который порадует любого творческого человека.

Рады будем видеть вас в гостях

у DIY Академии Bosch!



Сначала вы выберите дерево, с которым вам больше всего захочется поработать. Это может быть дуб, бук или ясень. Затем вы придадите деревянному отрезку нестандартную форму.



После этого фрезером сделаете небольшое углубление хаотичной формы. В завершении изделие нужно будет отшлифовать, и

в конечном итоге, вы получите доску для сыра, которую сделали сами!