"Сервировочная доска для сыра" — это мастер-класс, на котором вы научитесь изготавливать из разных пород дерева уникальную сырную тарелку!
Лобзик
Сверлильный станок
Ручной фрезер
Dremel
Шлифмашина вибрационная
Группа — до 4 человек
Работа в присутствии мастера по разработанной методике курса
Результат прохождения курса — сервировочная доская для сыра и получение знаний в столярном деле
Смело звоните нашему администратору
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Также вы можете заказать подарочный сертификат, который порадует любого творческого человека.
Рады будем видеть вас в гостях
у DIY Академии Bosch!
Сначала вы выберите дерево,
с которым вам больше всего захочется поработать. Это может быть дуб, бук или ясень. Затем вы придадите деревянному отрезку
нестандартную форму.
После этого фрезером сделаете небольшое углубление хаотичной формы. В завершении изделие нужно будет отшлифовать, и
в конечном итоге, вы получите доску для сыра, которую сделали сами!
Такой сервировочной доской вы точно удивите гостей на домашнем ужине или можете подарить сырную тарелку близкому человеку.