"Полка для цветов" — лаконичное базовое изделие. Вы сможете поработать с фанерой и с сосновым щитом, попилить под разными углами на торцовочной и циркулярной пилах, узнаете о методе сборке на саморезы.
Покрытие полки в 1 тон (маслом или акриловыми красками).
При подключении покрытий более, чем в 1 тон, время на коворкинг высчитывается отдельно.
Торцовочная пила
Пила продольного пиления
Вибрационная шлифмашина
Шуруповерт
Сосновая доска
Березовая фанера
Саморезы
Масло / акриловая краска
Группа — до 4 человек
Результат прохождения курса — полка для цветов и получение знаний в столярном деле
Работа в присутствии мастера по разработанной методике курса
Смело звоните нашему администратору
+7 925 258 81 20
Также вы можете заказать подарочный сертификат, который порадует любого творческого человека.
Рады будем видеть вас в гостях
у DIY Академии Bosch!
Габариты изделия – 400х600х150мм
Кроме того, что мастер-класс очень насыщенный, само изделие выглядит элегантно и просто, и легко впишется в любой интерьер.