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ПОЛКА ДЛЯ ЦВЕТОВ
Мастер-класс "Полка для цветов" — это возможность поработать
с разными материалами и обучиться базовым навыкам столярного дела.
3600
Записаться
ПОЛКА ДЛЯ ЦВЕТОВ
Мастер-класс "Полка для цветов" — это возможность поработать
с разными материалами и обучиться базовым навыкам столярного дела.
3600
"Полка для цветов" — лаконичное базовое изделие. Вы сможете поработать с фанерой и с сосновым щитом, попилить под разными углами на торцовочной и циркулярной пилах, узнаете о методе сборке на саморезы.
Покрытие полки в 1 тон (маслом или акриловыми красками).
При подключении покрытий более, чем в 1 тон, время на коворкинг высчитывается отдельно.
Инструменты
Торцовочная пила
Пила продольного пиления
Вибрационная шлифмашина
Шуруповерт
Материалы
Сосновая доска
Березовая фанера
Саморезы
Масло / акриловая краска
Что вас ждёт на курсе
Группа — до 4 человек

Результат прохождения курса — полка для цветов и получение знаний в столярном деле

Работа в присутствии мастера по разработанной методике курса
Длительность
3-4 часа
Как забронировать место?
Смело звоните нашему администратору
+7 925 258 81 20
Также вы можете заказать подарочный сертификат, который порадует любого творческого человека.
Рады будем видеть вас в гостях
у DIY Академии Bosch!
Габариты изделия – 400х600х150мм
Кроме того, что мастер-класс очень насыщенный, само изделие выглядит элегантно и просто, и легко впишется в любой интерьер.
"Полка для цветов" — лаконичное базовое изделие. Вы сможете поработать с фанерой и с сосновым щитом, попилить под разными углами на торцовочной и циркулярной пилах, узнаете о методе сборке на саморезы.
Покрытие полки в 1 тон (маслом или акриловыми красками).
При подключении покрытий более, чем в 1 тон, время на коворкинг высчитывается отдельно.
Инструменты
Торцовочная пила
Пила продольного пиления
Вибрационная шлифмашина
Шуруповерт
Материалы
Сосновая доска
Березовая фанера
Саморезы
Масло / акриловая краска
Что вас ждёт на курсе
Группа — до 4 человек

Результат прохождения курса — полка для цветов и получение знаний в столярном деле

Работа в присутствии мастера по разработанной методике курса
Длительность
3-4 часа
Как забронировать место?
Смело звоните нашему администратору
+7 925 258 81 20
Также вы можете заказать подарочный сертификат, который порадует любого творческого человека.
Рады будем видеть вас в гостях
у DIY Академии Bosch!
Габариты изделия – 400х600х150мм
Кроме того, что мастер-класс очень насыщенный, самое изделие выглядит элегантно и просто и легко впишется
в любой интерьер.
Записаться