"Полка для цветов" — лаконичное базовое изделие. Вы сможете поработать с фанерой и с сосновым щитом, попилить под разными углами на торцовочной и циркулярной пилах, узнаете о методе сборке на саморезы.

Покрытие полки в 1 тон (маслом или акриловыми красками).

При подключении покрытий более, чем в 1 тон, время на коворкинг высчитывается отдельно.

Инструменты

Торцовочная пила

Пила продольного пиления

Вибрационная шлифмашина

Шуруповерт



Материалы

Сосновая доска

Березовая фанера

Саморезы

Масло / акриловая краска



Что вас ждёт на курсе

Группа — до 4 человек



Результат прохождения курса — полка для цветов и получение знаний в столярном деле



Работа в присутствии мастера по разработанной методике курса



Длительность



3-4 часа

Как забронировать место?



Смело звоните нашему администратору

+7 925 258 81 20

Также вы можете заказать подарочный сертификат, который порадует любого творческого человека.

Рады будем видеть вас в гостях

у DIY Академии Bosch!



Габариты изделия – 400х600х150мм