"Геометричная благородная доска для закусок"

Инструменты

Торцовочная пила

Циркулярная пила

Рейсмус

Фрезер ручной

Шлифовальные машинки

Материалы

Дуб

Ясень

Бук

Что вас ждёт на курсе

Группа — до 4 человек



Работа в присутствии мастера по разработанной методике курса



Результат прохождения курса — солидная сервировочная доска для закусок из благородной древесины и получение знаний в столярном деле



Длительность



1 день 3-3,5 часа

Как забронировать место?



Смело звоните нашему администратору

+7 925 258 81 20

Также вы можете заказать подарочный сертификат, который порадует любого творческого человека.

Рады будем видеть вас в гостях

у DIY Академии Bosch!



Сначала вы выберите дерево, с которым вам больше всего захочется поработать. Это может быть дуб, бук или ясень. Затем вы выравняете вашу доску с помощью рейсмуса, придадите деревянному отрезку нестандартную форму, используя круглопильные станки под присмотром мастера. Далее - ручной фрезер для ножек доски и шлифование орбитальной и вибрационной машинками.



