"Геометричная благородная доска для закусок"
Торцовочная пила
Циркулярная пила
Рейсмус
Фрезер ручной
Шлифовальные машинки
Группа — до 4 человек
Работа в присутствии мастера по разработанной методике курса
Результат прохождения курса — солидная сервировочная доска для закусок из благородной древесины и получение знаний в столярном деле
Смело звоните нашему администратору
+7 925 258 81 20
Также вы можете заказать подарочный сертификат, который порадует любого творческого человека.
Рады будем видеть вас в гостях
у DIY Академии Bosch!
Сначала вы выберите дерево, с которым вам больше всего захочется поработать. Это может быть дуб, бук или ясень. Затем вы выравняете вашу доску с помощью рейсмуса, придадите деревянному отрезку нестандартную форму, используя круглопильные станки под присмотром мастера. Далее - ручной фрезер для ножек доски и шлифование орбитальной и вибрационной машинками.
Подача закусок, разделывание мяса/рыбы/овощей на такой доске доставляет истинное эстетическое удовольствие.
Но, конечно, в подарок она будет еще более восхитительна!