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ГЕОМЕТРИЧНАЯ ДОСКА
Мастер-класс "Геометричная доска" включает в себя распил, торцевание, фрезерование, шлифование - все, что нужно для получения первых навыков. А в итоге у вас получается мощная благородная минималистичная доска для подачи закусок / разделывания мяса.
4300
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СЕРВИРОВОЧНАЯ ДОСКА
Мастер-класс "Геометричная доска" включает в себя распил, торцевание, фрезерование, шлифование - все, что нужно для получения первых навыков. А в итоге у вас получается мощная благородная минималистичная доска для подачи закусок / разделывания мяса.
2400
"Геометричная благородная доска для закусок"
Инструменты
Торцовочная пила
Циркулярная пила
Рейсмус
Фрезер ручной
Шлифовальные машинки
Материалы
Дуб
Ясень
Бук
Что вас ждёт на курсе
Группа — до 4 человек

Работа в присутствии мастера по разработанной методике курса

Результат прохождения курса — солидная сервировочная доска для закусок из благородной древесины и получение знаний в столярном деле
Длительность
1 день 3-3,5 часа
Как забронировать место?
Смело звоните нашему администратору
+7 925 258 81 20
Также вы можете заказать подарочный сертификат, который порадует любого творческого человека.
Рады будем видеть вас в гостях
у DIY Академии Bosch!
Сначала вы выберите дерево, с которым вам больше всего захочется поработать. Это может быть дуб, бук или ясень. Затем вы выравняете вашу доску с помощью рейсмуса, придадите деревянному отрезку нестандартную форму, используя круглопильные станки под присмотром мастера. Далее - ручной фрезер для ножек доски и шлифование орбитальной и вибрационной машинками.

Подача закусок, разделывание мяса/рыбы/овощей на такой доске доставляет истинное эстетическое удовольствие.
Но, конечно, в подарок она будет еще более восхитительна!
"Геометричная благородная доска"
Инструменты
Торцовочная пила
Циркулярная пила
Рейсмус
Фрезер ручной
Шлифовальные машинки
Материалы
Дуб
Ясень
Бук
Что вас ждёт на курсе
Группа — до 4 человек

Работа в присутствии мастера по разработанной методике курса

Результат прохождения курса — солидная сервировочная доска для закусок из благородной древесины и получение знаний в столярном деле
Длительность
1 день 3-3,5 часа
Как забронировать место?
Смело звоните нашему администратору
+7 925 258 81 20
Также вы можете заказать подарочный сертификат, который порадует любого творческого человека.
Рады будем видеть вас в гостях
у DIY Академии Bosch!
Сначала вы выберите дерево, с которым вам больше всего захочется поработать. Это может быть дуб, бук или ясень. Затем вы выравняете вашу доску с помощью рейсмуса, придадите деревянному отрезку нестандартную форму, используя круглопильные станки под присмотром мастера. Далее - ручной фрезер для ножек доски и шлифование орбитальной и вибрационной машинками.
Подача закусок, разделывание мяса/рыбы/овощей на такой доске доставляет истинное эстетическое удовольствие.
Но, конечно, в подарок она будет еще более восхитительна!
Записаться