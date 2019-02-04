Ребёнок узнает, что мастерство — это
отношение к инструменту
к рабочему пространству
передача опыта и получение знаний от мастера
культура создания нового изделия
вдохновение предметами вокруг нас
познание материала, с которым работаешь
Ребенок будет работать с классическими и электро-инструментами.
Результат - полученные навыки и изделие, выполненное своими руками!
Смело звоните нашему администратору
+7 925 258 81 20
Также вы можете заказать подарочный сертификат, который порадует любого творческого человека.
Рады будем видеть вас в гостях
у DIY Академии Bosch!
Детская столярка — это знакомство ребенка с новой специальностью.
Развитие инженерного мышления и пространственного видения, уход от материального отношения к вещи.
Занятия 3ех уровней:
- почасовой (работа с мастером) - единоразовый визит, пробный вариант (от 30 минут и более). Материалы считаются отдельно.
- мастер-класс "Детская столярка" - 1,5-2часовое занятие, с учетом материалов. Выполнение изделия параллельно с получением теории из столярной специализации.
- абонемент - курс из 5 занятий с усложнением программы, подключением черчения, теорией по материалам и выполнением от 1 до 5 изделий разной сложности. Материалы входят в стоимость.
Колированные масла, акриловая краска
Сосновый щит, березовая фанера
Метизы