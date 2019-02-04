отношение к инструменту к рабочему пространству передача опыта и получение знаний от мастера культура создания нового изделия вдохновение предметами вокруг нас познание материала, с которым работаешь

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Детская столярка — это знакомство ребенка с новой специальностью.

Развитие инженерного мышления и пространственного видения, уход от материального отношения к вещи.

Занятия 3ех уровней:

- почасовой (работа с мастером) - единоразовый визит, пробный вариант (от 30 минут и более). Материалы считаются отдельно.

- мастер-класс "Детская столярка" - 1,5-2часовое занятие, с учетом материалов. Выполнение изделия параллельно с получением теории из столярной специализации.

- абонемент - курс из 5 занятий с усложнением программы, подключением черчения, теорией по материалам и выполнением от 1 до 5 изделий разной сложности. Материалы входят в стоимость.